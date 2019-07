50 anni dall'allunaggio, a Rtv la testimonianza di Paolo Nespoli: "A Cattolica decisi che anch'io avrei fatto l'astronauta"

Nel video, l'intervista all'astronauta Paolo Nespoli

50 anni fa l'ex astronauta italiano Paolo Nespoli assistette all'allunaggio a Cattolica, durante una vacanza con i genitori. Proprio in quei momenti decise che anche lui sarebbe andato, da grande, sullo spazio. Nel video, l'intervista in cui torna indietro coi ricordi e racconta quei momenti.

Selezionato dall'Agenzia spaziale italiana nel '98, è stato il primo astronauta italiano a partecipare a una missione di lunga durata, Nespoli è andato più volte fuori dai confini terrestri ed ha il primato di più longevo nello spazio per permanenza a livello europeo.

In questi momenti è in Russia, nel centro di controllo di Mosca, per assistere alla partenza dell'astronauta italiano Luca Parmitano, dal Kazakistan verso lo Spazio. A dicembre Parmitano sarà il primo italiano a capo della stazione spaziale internazionale.

