"50 anni di amicizia dal valore straordinario": una giornata di celebrazioni istituzionali e culturali

“Cinquant’anni sono passati in un attimo, ma per entrambi hanno avuto un valore straordinario”. Nel pensiero dell'Ambasciatore Li Junhua è racchiuso tutto il senso di questa giornata. E sono parole di sincera stima quelle che i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini riservano alla delegazione cinese ricevuta in udienza a Palazzo Pubblico. Una fiducia reciproca che in mezzo secolo di relazioni si è tradotta in molteplici progetti e intese.

Quindi una riflessione a tutto tondo sulle conseguenze globali della pandemia, che al netto degli indiscussi risvolti negativi, porterà il Paese “a riconsiderare in maniera lungimirante – evidenziano i Capi di Stato - le proprie politiche economiche e sociali e di affrontare al meglio delle sue possibilità la realtà geopolitica corrente”.



Lo stesso impulso alle relazioni bilaterali impresso da Xi Jinping nel messaggio di congratulazioni indirizzato alla Reggenza. Confermato l'appoggio al Titano nella lotta al Covid garantendo eventuale assistenza, oltre all'impegno personale dello stesso Presidente cinese ad approfondire la cooperazione sia bilaterale che internazionale, per continuare – scrive - a trasmettere l'amicizia sino-sammarinese di generazione in generazione.









Collaborazioni proficue e scambi culturali nel tempo, immortalati nei 50 scatti che compongono la mostra inaugurata nell'atrio di Palazzo (fino a giugno): sui pannelli le tappe fondamentali del rapporto bilaterale dal 1971 ad oggi. E sempre nel segno della cultura, una seconda esposizione dedicata ai progetti per l'identità visiva delle celebrazioni realizzati dagli studenti delle Università di San Marino e della Beijing University che hanno partecipato al concorso indetto dall'Istituto Confucio.

Momenti commemorativi di grande impatto che hanno goduto di ampia eco mediatica oltre confine grazie alla presenza sul territorio sammarinese di diverse troupe cinesi.

A chiudere le celebrazioni odierne l'evento “Sotto lo stesso cielo” al Kursaal: il racconto per immagini e testimonianze di 50 anni di amicizia. Tra i protagonisti, Emilio Della Balda che nel 1972 da Segretario di Stato fece parte della delegazione che per la prima volta volò in Cina.

E la giornata si è aperta così come si è conclusa, ovvero con il doveroso tributo alla memoria di Gian Franco Terenzi, “colonna portante di questo ponte che unisce i due Paesi”: l'Ambasciatore Junhua ha voluto incontrare la figlia Barbara nella mostra/sede dell'Associazione San Marino – Cina, in segno di rispetto e gratitudine verso un uomo che tanto si è speso per unire due popoli, due culture, due economie.

Nel video estratti dall'intervento dei Capitani Reggenti in udienza e l'intervista a Emilio Della Balda, Ex Segretario di Stato Interni.