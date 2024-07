SEMINARIO 50 anni di Carta Sammarinese dei Diritti Un seminario a partire dal volume di Alvaro Selva "Storia delle Istituzioni della Repubblica. Il vigente ordinamento Costituzionale"

La Costituzione di San Marino compie 50 anni. Una Carta dei diritti che richiama "e dà longevità a principi quali libertà, accoglienza e solidarietà" commenta il Segretario alla Giustizia Ugolini alla presentazione del volume di Alvaro Selva "Storia delle Istituzioni della Repubblica di San Marino. Il vigente ordinamento Costituzionale" nell'aula magna Ferroni dell'Università.

Un seminario storico e giuridico legato al percorso di celebrazioni per la Carta "iniziato nelle scuole, tra i giovani" continua il Segretario all'Istruzione Belluzzi "interlocutori fondamentali per tenere viva la memoria e acceso il dibattito".

"Una opera monografica di immenso valore" sottolinea Paolo Pascucci, direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese "un testo che legge tematiche giuridiche in una ottica storica. La Costituzione sammarinese è "sui generis", nasce come legge ordinaria e si "costituzionalizza" sempre di più nel tempo fino a diventare rigida. Un aspetto molto interessante è il riconoscimento pieno e immediato delle fonti internazionali - continua Pascucci - dimostrando come questo sia un territorio aperto". Ribadito dai giuristi come la Carta debba evolversi rimanendo sempre "un limite alla esorbitanza dei poteri, soprattutto in periodi come questi, in cui c'è una tendenza al loro accentramento" conclude Pascucci.

"La nostra è una bella Costituzione ma come ogni ordinamento ha bisogno di essere aggiornata in maniera molto prudente - commenta Alvaro Selva, giurista ed autore del volume - L'accordo associativo con l'UE ci imporrà un processo abbastanza importante e serio per adeguare il nostro ordinamento alle direttive della Corte europea dei Diritti dell’uomo e soprattutto per interventi nel campo del diritto civile, anche attraverso, forse, l’adozione di un nostro codice civile".

Nel video l'intervista a Alvaro Selva giurista e autore "Storia delle Istituzioni della Repubblica di San Marino. Il vigente ordinamento Costituzionale"

