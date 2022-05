50 anni di sacerdozio per il Vescovo Turazzi: sabato la celebrazione a Dogana

La Diocesi di San Marino-Montefeltro è vicina al Vescovo Andrea nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Fitto programma di incontri in questo fine settimana per esprimere la vicinanza della comunità. Celebrazioni rattristate dalla scomparsa del fratello, Padre Silvio, scomparso a Parma. Grande figura di missionario, Silvio Turazzi è stato per tutti esempio di testimonianza di fede, di carità e di evangelizzazione e promozione umana nelle terre martoriate d'Africa.

La San Marino Rtv si stringe attorno al Vescovo Andrea in questo momento di dolore.

Il programma diocesano per l'anniversario sacerdotale vedono Venerdì 27 maggio ore 20:45, serata animata dai giovani a San Marino Città (Oratorio Don Bosco, Murata, RSM). Sabato 28 maggio ore 18 Messa giubilare con il popolo a Dogana nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, alla presenza del Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. Mentre alle 21 prevista la “Rassegna dei cori” a Macerata Feltria (Chiesa di San Michele Arcangelo) Domenica 29 maggio ore 11:15 Messa giubilare con il popolo nella Cattedrale di Pennabilli.