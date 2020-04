DONAZIONI 5000 mascherine e 1000 sterline dalla Tratos al Titano

Il Consolato onorario di San Marino nel Regno Unito e Nord Irlanda rende noto un nuovo gesto di solidarietà a sostegno dell'emergenza nel Titano. Il ringraziamento va al Gruppo Tratos per la donazione di 5000 mascherine e 1000 sterline devolute alla Protezione Civile di San Marino.





@ConsolatoRsmUK and I thank @TratosGroup and employees for their donation of 5000 face mask and £1000 to #ProtezioneCivileSanMarino @ConsolatoRsmUK #helpSanMarino2020 @dorolonfernini @giornalesm @LibertasNews @SanMarino_RTV #COVID19 #SanMarino #lucabeccari @infoitinterno pic.twitter.com/itLBVSd9hl

The Hon Consulate of #SanMarino to the #UK and #NI would like to thank @TratosGroup for its donation of 5000 face masks and £1000 to the Department of Civil Protection in San Marino. #HelpSanMarino #StayStrongSanMarino @SegrEsteriRsm @bragagnimba @SanMarino_RTV pic.twitter.com/dXFCu1XJt2

