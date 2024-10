CITTADINI ESTERI 51ª Consulta: Presidente Pedini, "Una stagione di riforme istituzionali in cui vogliamo essere presenti"

I lavori della 51ª Consulta dei Sammarinesi residenti all'estero si chiudono con la mozione votata all'unanimità e la voglia di essere comunque presenti in quella che, il presidente Otello Pedini, ospite di Rtv, ha definito "La stagione delle riforme". In particolare sulle problematiche legate alle modalità di trasmissione della cittadinanza e sull’esercizio del diritto di voto.

Quali sono i passaggi chiave di questa mozione?

I passaggi chiave sono soprattutto quelli connessi all'apertura di una stagione di riforme istituzionali in cui noi vogliamo essere presenti. Infatti, quando passerà la legge che istituisce la commissione specifica, noi chiederemo immediatamente alla Segreteria Istituzionale di poter partecipare alle audizioni per esporre le nostre problematiche relativamente, soprattutto, alla trasmissione della cittadinanza e all'esercizio del diritto di voto.

Qual è stato il feedback dei Segretari di Stato che avete incontrato spesso in questi giorni rispetto alle vostre istanze?

Abbiamo accolto con piacere l'esposizione di tutte le iniziative che sono in corso. Particolarmente ci interessa l'accordo d'associazione con l'Unione Europea perché consentirebbe di risolvere alcuni problemi, ad esempio in materia previdenziale, io faccio il mio caso, io avevo intenzione, qualche anno fa, di partecipare al concorso per la direzione dell'Archivio di Stato, però l'idea di dover perdere 25 anni di contributi... Certamente non è da poco, la cosa adesso potrebbe risolversi.

