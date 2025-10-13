TV LIVE ·
52° consulta dei cittadini sammarinesi all'estero: compiacimento per l'avvio del pdl sulla riforma delle comunità

Altro aspetto centrale la realizzazione di una sede permanente per la consulta, individuata presso l'ex reptilarium

di Giacomo Barducci
13 ott 2025

Si è chiusa la tre giorni di lavori della 52° Consulta dei Cittadini Sammarinesi all'Estero. Ricca l'agenda di lavori racchiusa nella risoluzione conclusiva. Tra i temi centrali, evidenzia il presidente della Consulta Otello Pedini, l'eliminazione delle discrasie per quanto riguarda l'espressione del voto di preferenza e l'adozione di misure che consentono di evitare la possibile influenza distorsiva del voto estero sul risultato elettorale globale. Si è parlato anche dell'avvenuto esame del pdl sulla riforma delle comunità, approvato da parte della Commissione Affari Esteri e trasmessa per l'esame in seconda lettura da parte del Consiglio Grande e Generale.

Notiamo poi con piacere, aggiunge Otello Pedini, l'approvazione della nuova bozza di regolamento per i soggiorni culturali: “Ho avuto la fortuna durante il mio mandato – afferma – di vedere la riforma della consulta, la riforma delle comunità e adesso appunto la riforma dei soggiorni culturali”. Altro aspetto centrale la realizzazione di una sede permanente per la consulta, individuata presso l'ex reptilarium.




