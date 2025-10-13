SAN MARINO 52° consulta dei cittadini sammarinesi all'estero: compiacimento per l'avvio del pdl sulla riforma delle comunità Altro aspetto centrale la realizzazione di una sede permanente per la consulta, individuata presso l'ex reptilarium

Si è chiusa la tre giorni di lavori della 52° Consulta dei Cittadini Sammarinesi all'Estero. Ricca l'agenda di lavori racchiusa nella risoluzione conclusiva. Tra i temi centrali, evidenzia il presidente della Consulta Otello Pedini, l'eliminazione delle discrasie per quanto riguarda l'espressione del voto di preferenza e l'adozione di misure che consentono di evitare la possibile influenza distorsiva del voto estero sul risultato elettorale globale. Si è parlato anche dell'avvenuto esame del pdl sulla riforma delle comunità, approvato da parte della Commissione Affari Esteri e trasmessa per l'esame in seconda lettura da parte del Consiglio Grande e Generale.

Notiamo poi con piacere, aggiunge Otello Pedini, l'approvazione della nuova bozza di regolamento per i soggiorni culturali: “Ho avuto la fortuna durante il mio mandato – afferma – di vedere la riforma della consulta, la riforma delle comunità e adesso appunto la riforma dei soggiorni culturali”. Altro aspetto centrale la realizzazione di una sede permanente per la consulta, individuata presso l'ex reptilarium.

