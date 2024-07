ANNIVERSARIO 55 anni dall'allunaggio: a San Marino convegno del Rotary con l'astronauta Walter Villadei Villadei ha raccontato a Rtv le emozioni dell'ultima missione spaziale. Tra gli ospiti d'eccezione Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica

Un avvenimento che ha cambiato per sempre la storia: sono passati 55 anni dall'allunaggio. Neil Armstrong, con la missione Apollo 11, fu il primo essere umano a camminare sul suolo lunare. Il Rotary San Marino, insieme ai club di Rimini e dei territori vicini celebra l'anniversario con nomi di spicco del settore aeronautico, tra i quali il famoso astronauta Walter Villadei e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Luca Goretti.

Dopo una serie di impegni istituzionali, con l'udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, un convegno al Kursaal: iniziativa di beneficenza per sostenere le famiglie in difficoltà.

L'emozione più forte dell'ultima missione, pochi mesi fa, sulla Stazione Spaziale Internazionale, per Villadei, è stata "aver potuto rappresentare l'Aeronautica Militare, la Difesa e l'Italia nel contesto della space economy, portando le competenze operative e tecnologiche dell'Aeronautica, gli esperimenti della comunità scientifica e l'industria: quella componente produttiva che, oggi, vede nello spazio una straordinaria opportunità di crescita". Dopo la Luna, si guarda a Marte? "Oggi la tecnologia - spiega Goretti - può consentire all'uomo di affrontare percorsi più impegnativi, rischiosi e lunghi. L'esplorazione fa parte della natura umana. Noi dobbiamo mettere a disposizione tutta la scienza e la professionalità per provarci. E sono convinto che ci riusciremo".

Durante il convegno spazio anche a riflessioni artistiche. Si è parlato, spiega Paolo Rondelli, direttore degli Istituti Culturali, "dell'importanza della rappresentazione della Luna nella cultura, nei media e nell'arte. Ad esempio, Van Gogh era un grande rappresentatore della Luna ed essa è presente in molti film".

Nel 2024 per il Rotary San Marino i festeggiamenti per i 65 anni dalla fondazione. Soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dalla presidente Stefania Leardini. Il convegno si potrà rivedere su San Marino RTV lunedì 22 luglio alle 21,05.

Nel servizio le interviste al colonnello Walter Villadei (astronauta), al generale Luca Goretti (Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare), a Paolo Rondelli (direttore Istituti Culturali) e a Stefania Leardini (presidente Rotary Club San Marino)

