56 positivi a San Marino: a ottobre chiude il punto vaccini dell'ospedale. Dal 20 settembre l'Emilia Romagna parte con le terze dosi.

56 i positivi attualmente presenti in Repubblica, due in più di ieri, con una guarigione. Rimangono tre i ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Nel frattempo l'Iss ha fatto sapere che dal mese di ottobre tutte le vaccinazioni antiCovid saranno effettuate all’Ufficio Vaccinazioni che ha sede al secondo piano del Centro Commerciale Azzurro e non più nel punto vaccini dell’Ospedale di Stato.

In Italia 4830 nuovi casi registrati con un'incidenza dell'1,5%: 540 persone in terapia intensiva 73 le vittime. Tre di questi sono stati in Emilia Romagna, dove i positivi riscontrati quest'oggi sono 324 su 29'684 tamponi processati.

La Regione fa sapere che da lunedì 20 settembre si parte con la terza dose di vaccino anti Covid-19: le persone appartenenti alle categorie per cui è prevista la somministrazione, perché affette da particolari patologie o perché ritenute fragili, saranno direttamente contattate dalle Aziende sanitarie.

Il governo italiano intanto si prepara a discutere l'introduzione del cosiddetto “Super Green Pass”, con cui si estende la certificazione non solo ai lavoratori del settore pubblico ma anche a tutto quello privato, in particolare per quelle attività in cui il cliente ha il dovere di esibire il certificato: ristorazione, bar, trasporti di lunga percorrenza, cinema e teatri: domani il Consiglio dei Ministri in cui verrà presa la decisione.

