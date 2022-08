57 anni di volontariato: medaglia per il sammarinese René Rastelli

Il nostro concittadino René Rastelli ha ricevuto la medaglia di bronzo per la sua attività di volontariato. Il sammarinese da anni residente in Francia e tra i più attivi dell’Associazione dei Sammarinesi di Grenoble, di cui è stato tra i fondatori, è stato decorato per i 57 anni di volontariato dal ministero per la gioventù e per lo sport d'oltralpe. Una vita spesa nell'associazionismo e che a ottobre sarà coronata da una cerimonia in Prefettura. riconoscimento che arriva a pochi anni di distanza dalla medaglia Gran Oro della Federazione Francese del volontariato associativo, ricevuta nel 2018 dal sindaco di Villard-Bonnot, dove risiede Rastelli.

Tra i suoi incarichi anche quello di tesoriere aggiunto di un’associazione a difesa dei feriti o dei malati conseguenze delle condizioni di lavoro nelle fabbriche.