5G, innovazione e tutela della salute. Ieri sera convegno a Domagnano

La questione degli effetti delle radiofrequenze sulla salute al centro del convegno di ieri sera alla sala Montelupo di Domagnano, organizzato dall'Associazione Salute Attiva. Tra i relatori del convegno, intitolato "RETI 5G tra innovazione e tutela della salute" il prof. Fausto Bersani Greggio, fisico ed esperto di campi elettromagnetici ed il Dott. Ruggero Ridolfi, Oncologo ed Endocrinologo. Un argomento molto attuale, dopo la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha stabilito un nesso causale tra tumori e radiofrequenze. Un occasione per l'Associazione, dopo la presentazione dell'istanza d'Arengo per la sospensione della sperimentazione del 5 G in territorio sammarinese poi non accolta dal precedente governo, di mantenere alta l'attenzione sull'argomento. Prossimo appuntamento giovedì 13 febbraio " Tumori e cause ambientali" con la dottoressa Patrizia Gentilini e con il patrocinio della Segreteria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale