EMERGENZA UMANITARIA 6.000 profughi al freddo in un campo per 700: da San Marino iniziativa di solidarietà Sos Samos. L'hotspot sull'isola greca per i rifugiati siriani e afghani è al collasso. Ci sono anche tanti bambini. Servono coperte per l'inverno, indumenti, cancelleria, prodotti per igiene personale. Iniziativa spontanea di tre giovani sammarinesi

C'è tempo fino al 30 gennaio per dare un segno di umanità e aiuto. Si può donare una coperta per il freddo, indumenti per bambini e ragazzi, materiale di cancelleria, prodotti per l'igiene personale. E' un'iniziativa spontanea di tre sammarinesi, Paolo Berardi, Sara Conti ed Elena D'Amelio. Nell'hotspot dell'isola greca di Samos sono ammassati in condizioni disperate migliaia di rifugiati in fuga dalla guerra: “Principalmente arrivano dalla Siria ma anche dall'Afghanistan. Ci sono molti bambini. La situazione dell'hotspot – dice Sara Conti – è tragica perché è progettato per 700 persone e ora gli ospiti sono oltre 6.000. Molti anche all'esterno accampati in tende improvvisate e spesso senza la possibilità di avere acqua, un riparo, riscaldamento. Condizioni al limite della disumanità”.

Chi vuole aderire può portare ciò che serve a Borgo Maggiore, in Via Cà Capacchione, 12b, da dove partirà la spedizione: “Tra l'1 e il 2 febbraio – spiega Sara Conti - dovrebbe partire il camion che arriverà sull'isola e lì ad aspettare il carico ci saranno gli operatori di 'Still I Rise” e 'Refugee 4 refugees' che si occuperanno di veicolare tutti i materiali all'interno dell'hotspot”.

Si può contribuire, alle spese logistiche, anche con una donazione in denaro in busta chiusa oppure sul conto corrente di “Carità Senza Confini- Onlus” con la causale “Progetto Samos” (IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038). Per richiedere ulteriori informazioni è possibile scrivere in posta elettronica a “abbracciamociancora@gmail.com” e seguire l'evolversi dell'iniziativa sul gruppo facebook “San Marino per Samos”.

