PRESENTAZIONE LIBRO "7 anni, 5 mesi, 5 giorni": il viaggio del cuore nel mondo dell'adozione di Natascia Diomedi e Nicolas Cantoro “Adesso – raccontano – sappiamo esattamente quanto ci vuole a trasformare un sogno in realtà”.

Una storia delicata, piena di imprevisti, silenzi e reticenze, in un viaggio che ha portato una coppia marchigiana fino in Messico, in una delle città più pericolose al mondo. È il percorso di Natascia e Nicolas verso l'adozione dei loro amatissimi bambini. “7 anni, 5 mesi, 5 giorni” è la durata del loro percorso ed il titolo del volume: “Adesso sappiamo esattamente quanto ci vuole a trasformare un sogno in realtà”.

"Il libro nasce dal percorso che abbiamo fatto - raccontano - nato inizialmente come un diario quando stavamo passando il nostro periodo in Messico con i bambini e una volta arrivati a casa abbiamo deciso di trasformarlo in un libro per condividere questa esperienza e per poter magari anche aiutare qualcun altro che farà il nostro stesso percorso che è stato veramente lungo e molto difficile"



Tanti i momenti di sconforto e gli anni passati senza avere nessuna notizia, raccontano: “In questi viaggi tutto cammina su un filo sottile, ma poi arriva quella chiamata che ti ripaga di tutto”.

Nel servizio le interviste a Natascia Diomedi e Nicolas Cantoro

