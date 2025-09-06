MUSICA E SOLIDARIETÀ 7 settembre: "L’Isola che non c’è”, chiamata a raccolta per l'evento benefico al Parco Ausa Pedini Amati: “Vicini a chi ha più bisogno”

San Marino si prepara a vivere una domenica all’insegna della musica e della solidarietà: il 7 settembre, al Parco Ausa di Dogana, in programma "L’Isola che non c’è”, l'evento benefico e completamente gratuito, organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo con il patrocinio del Congresso di Stato e il sostegno di oltre 120 sponsor che hanno permesso di raccogliere quasi 50.000 euro.

“Tutti gli anni riproponiamo questo tipo di evento per chi ha più bisogno, in questo caso chi ha più bisogno coincide con dei bambini – precisa il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - quindi c'è una sensibilità molto particolare, non che noi non si sostengano persone più grandi che hanno malattie, come dire, particolarmente gravi però l'obiettivo è quello in quella giornata di far giocare tutti i bambini perché abbiamo preparato gonfiabili, trucca bimbi, clown e quant'altro ma nello stesso tempo trovarci in un momento di riflessione con le famiglie, i medici e anche chi porta un sorriso nelle corsie degli ospedali: mi riferisco all'associazione clown piuttosto che alla sorpresa di un supereroe. Poi – spiega - chiaramente ci saranno i vari stand di queste associazioni che a loro volta raccoglieranno fondi appunto per la ricerca per le varie e diverse malattie che colpiscono purtroppo pochi bambini ma che abbiamo l'obbligo di aiutare quindi, - esorta Pedini Amati - aspettiamo tutti domenica 7 settembre al Parco Ausa per finire comunque con il concerto di Edoardo Bennato per farci tornare ai tempi della famosa 'Isola che non c'è' o tante altre canzoni che hanno alleviato la nostra giovinezza insomma che sono un ricordo per i più giovani ma anche i più grandi”.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

I più letti della settimana: