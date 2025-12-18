70 anni Iss: al teatro Titano una storia di conquiste, guardando al futuro

70 anni di conquiste e diritti. Csdl, Psd e Libera ricordano la fondazione dell'Istituto per la sicurezza sociale. La svolta nel 1955 con la legge istitutiva: un passo avanti per il Paese, nel pieno dopoguerra. Per celebrare l'anniversario una giornata di confronto e dialogo al teatro Titano, con ospiti sammarinesi e italiani. Un convegno articolato in tre macro-sezioni: la ricostruzione delle tappe che hanno portato alla nascita dell'Iss, un dibattito tra i partiti 'eredi' delle forze politiche e sociali dell'epoca e un confronto sulle esperienze oltreconfine.

"È stato il passaggio da un periodo, durato secoli, di beneficenza, quindi di concessioni ed elargizioni - spiega lo storico Verter Casali - a un periodo di diritto. L'Istituto rende la previdenza un qualcosa di cui si ha diritto e non di cui si beneficia per gentile concessione".

Più volte la politica tutta ha ribadito la necessità di mantenere un sistema sanitario gratuito e universale, in un periodo storico in cui, a livello internazionale, il diritto alle cure diventa una questione complessa. "È una conquista che negli anni si è sempre arricchita - commenta il medico Antonio Morri - ed è qualcosa di cui dobbiamo andare orgogliosi. Il sistema oggi si misura con nuovi fattori: l'intelligenza artificiale, i nuovi bisogni, le nuove povertà ed ha bisogno di essere tutelato".

Altro settore portante dell'Iss: la previdenza. Tra gli ospiti Sara Palazzoli, del Collegio di Presidenza Inca della Cgil. Fondamentale, per Palazzoli, "rafforzare la protezione del welfare sociale. Vuol dire offrire garanzie per le generazioni in futuro. Questa è una battaglia per noi importante; molto spesso abbiamo 'combattuto' insieme alla Confederazione sammarinese".

