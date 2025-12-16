SANITÀ 70esimo Iss: presentata l'iniziativa congiunta di Libera, Psd e Csdl

L’evento ripercorre la nascita dell’ISS, istituito con la legge del 22 dicembre 1955, votata all'unanimità: frutto di una scelta politica di straordinaria modernità che introdusse un sistema sanitario e previdenziale pubblico, gratuito e universalistico. Il 18 dicembre al Teatro Titano l’iniziativa “Dal 1955 al 2025. Settant’anni di Istituto per la Sicurezza Sociale”, una giornata di studio e confronto promossa da Csdl, Psd e Libera per celebrare uno dei pilastri dello stato sociale sammarinese. L'Iss nacque su spinta delle forze di sinistra e oggi gli eredi politici e sindacali ne raccolgono il testimone.

Al centro della mattinata la ricostruzione storica, dal superamento della beneficenza ottocentesca alla realizzazione della sicurezza sociale, con gli interventi di Verter Casali e Antonio Morri, e una tavola rotonda che vedrà insieme sindacati e politici, a testimonianza di un patrimonio condiviso della Repubblica.

"Ci siamo accorti che ciascuno di noi stava organizzando un suo proprio evento - spiega Luca Lazzari, segretario del Psd - e abbiamo detto 'ha senso restare separati o no?' e quindi abbiamo deciso di unire le forze per un percorso comune".

"È importante non dimenticare mai da dove veniamo - commenta Enzo Merlini, segretario generale Csdl -: è una frase fatta mi rendo conto, ma ciò che noi oggi abbiamo - perfetto, imperfetto, buono o meno buono - ha delle origini che non sono arrivate con semplicità, sono state conquistate nel tempo e delle quali bisogna che non ci dimentichiamo. Anche perché il ricordo ci aiuta a fare sempre il meglio che possiamo fare nella nostra attività quotidiana".

Nel pomeriggio il dibattito si sposterà sulle sfide attuali e future: nuove fragilità sociali, tutela dei minori, sostenibilità del sistema, trasformazioni del lavoro e invecchiamento della popolazione. Spazio anche al confronto sulle sinergie sanitarie tra San Marino ed Emilia-Romagna e alla riflessione sul futuro della sanità pubblica. Un’iniziativa dal significato forte, pensata soprattutto per le giovani generazioni, per ricordare che i diritti sociali non sono mai scontati e che la sicurezza sociale resta un valore collettivo da difendere e aggiornare.



"Il nostro è un appello alla cittadinanza a partecipare a questo evento di approfondimento, è un momento per ricordare il passato e per guardare quello che sarà il futuro. E mi raccomando giovani partecipate, perché io credo che sia importante capire come è nato l'Iss e che cosa sia".

Nel video le interviste a Luca Lazzari (segretario Psd), Enzo Merlini (segretario generale Csdl) e Giulia Muratori (segretaria Libera)

