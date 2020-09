76° anniversario della Battaglia di Montepulito: a Faetano la commemorazione

Questa mattina si è svolta la cerimonia in onore del Gurkha Sher Bhadur , per celebrare l'anniversario della battaglia di Montepulito. La commemorazione si è svolta nel monumento istituito a Faetano in onore del fuciliere nepalese che, il 18 settembre 1944, difese i suoi commilitoni nel conflitto fra alleati e tedeschi, prima di essere colpito a morte da una raffica di mitra a bruciapelo.

Presente il Capitano di Castello Fanny Gasperoni, il Segretario agli Interni Elena Tonnini, lo storico sammarinese Daniele Cesaretti, Gabriele Geminiani, l’Addetto militare dell’Ambasciata dell’India a Roma, il Colonnello Rohit Teotia e la Professoressa Rosalia Fantoni. Quest'ultima ha presentato il suo libro "Ragazzi di libertà", che racconta le storie dei soldati canadesi che contribuirono a liberare l'Italia nel 1944 e che riposano nel Cimitero di guerra canadese di Villanova di Bagnacavallo. Ad accompagnare i presenti la musica di alcuni allievi dell'Istituto Musicale Sammarinese.



Come da tradizione è stata deposta nel monumento una corona d'alloro nel ricordo dell'eroe di Montepulito.