SANITÀ 77 medici Iss si sentono penalizzati e chiedono la revisione della previdenza Hanno avanzato la rivendicazione al Segretario di Stato Stefano Canti. "Le pensioni dei colleghi in Italia - affermano - è superiore del 50%"

Chiedono di alzare il tetto pensionistico, oggi fermo a 49.599 euro, o in alternativa di eliminare l'attuale prelievo sulla parte della retribuzione eccedente, ed anche di rivedere il costo di riscatto degli anni di laurea o specializzazione e la restituzione degli arretrati dal 2019 al 2023, per il taglio delle indennità del 10%. In Italia, si legge sul documento firmato da 77 medici Iss, la pensione rapportata agli anni di contribuzione è superiore mediamente del 50% e i camici bianchi sammarinesi chiedono il pieno riconoscimento della loro professionalità e di quanto versato a livello previdenziale. Il documento, che ha ottenuto anche il pieno sostegno dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri, è stato recentemente consegnato al Segretario di Stato con delega alla previdenza Stefano Canti, da una delegazione composta dal dottor Agostino Ceccarini, dalla dottoressa Alessandra Zannoni e dal dottor Nicola Amelio.

Canti – riferiscono i firmatari del documento - ha ribadito la necessità di coinvolgere i medici ISS nelle prossime trattative sull'argomento. I camici bianchi dell'Istituto Sicurezza Sociale attendono che tali promesse si realizzino in tempi celeri, riservandosi tuttavia altre azioni a difesa delle loro rivendicazioni, sostenendo che il “disastroso calcolo previdenziale” determina una disaffezione sempre più marcata dell'intera categoria rispetto alla possibilità di iniziare o proseguire la carriera all'interno della sanità sammarinese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: