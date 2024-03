FESTA DELLA DONNA 8 marzo: a San Marino donne emancipate a metà, i messaggi e gli appelli per la Giornata A San Marino donne sempre più istruite e al lavoro, ma poche ricoprono ruoli decisionali. Da Papa Francesco un messaggio alle sammarinesi

È un'emancipazione a metà quella delle donne sammarinesi: nonostante la condizione femminile sia in constante miglioramento, la completa parità è lontana. A fotografare la situazione è l'Ufficio Statistica, con un'analisi dal 2014 al 2023. A fine anno le donne residenti a San Marino erano il 50,5 per cento del totale, con un'età media di 46,4 anni. In 10 anni è diminuita la propensione a sposarsi e aumenta l'età in cui si fanno figli. Tra i dati incoraggianti: la crescita del grado di istruzione: le laureate aumentano dal 13 al 16 per cento, più degli uomini fermi invece all'11. La maggioranza delle residenti ha un lavoro; sono soprattutto dipendenti. Ma solo il 13 per cento dei dirigenti è donna; percentuale che sale al 44 nel pubblico.

Tra i settori con le maggiori opportunità, quello sanitario: oltre il 70 per cento dei dipendenti dell'Istituto per la sicurezza sociale è donna e 19 occupano ruoli dirigenziali. Il segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, garantisce impegno dalle istituzioni per la pari dignità.

La Festa della Donna è un “momento di riflessione”, sottolinea la Commissione Pari Opportunità che porta avanti un progetto di sensibilizzazione nelle scuole. Sul fronte sindacale, dall'Usl appello per la parità di retribuzione. A San Marino, spiega, “persistono ingiustizie” con casi di inquadramento a livello inferiore per le lavoratrici. La Csu dice “Stop a ogni forma di violenza” e chiede di ampliare le tutele di legge per chi subisce soprusi e molestie. Il Comites esprime vicinanza alle migliaia di frontaliere dei due Paesi.

Sul piano politico, Rete esorta a un “rinnovato impegno sociale e culturale” e rivolge un pensiero alle donne palestinesi e ucraine. Alleanza Riformista invita a “trasformare le celebrazioni in azioni concrete e significative” e invia un appello alle donne per una partecipazione attiva in politica. Il Partito Socialista lancia un messaggio di inclusione verso attiviste e cittadine, puntando a una rappresentanza femminile in Consiglio nella prossima legislatura. Il Psd ricorda che, dopo oltre 50 anni dalla legge per concedere alle donne di candidarsi, la loro presenza rimane notevolmente inferiore rispetto alla maschile: “Le prossime elezioni segnino un punto di svolta”.

Capitolo impegno sociale: il Soroptimist annuncia un progetto, con un evento a breve, per il dialogo tra donne di diverse nazionalità sul Titano. Serata di preghiera speciale, ieri a Borgo Maggiore, con il vescovo Andrea Turazzi e il messaggio di Papa Francesco rivolto alle donne sammarinesi.

Nel servizio un estratto dell'audio di Papa Francesco

