8 marzo: Capitani Reggenti, 'Senza parità, società destinata a non crescere'.

Il Messaggio dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina in occasione della festa della Donna

"In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, desideriamo esprimere il più sentito omaggio a tutte le donne, alle quali oggi indirizziamo il nostro pensiero augurale. Dal 1977 questa particolare Giornata viene celebrata ufficialmente su decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, da allora, ha riconosciuto “gli sforzi della donna in favore della pace e la necessità della loro piena e paritaria partecipazione alla vita civile e sociale”. In questa ricorrenza, pertanto, commemoriamo i traguardi raggiunti dalle donne e dalle ragazze, dovunque nel mondo, in tutti i settori.

Siamo certi che valorizzare le donne permetta di valorizzare anche talenti e risorse a vantaggio di comunità e Paesi, poiché esse stesse incarnano un’immensa potenzialità di crescita civile, sociale ed economica universale. Purtroppo, però, la contemporaneità ci pone ancora dinnanzi a dinamiche riconducibili alla discriminazione di genere e a tal proposito riteniamo che una società che non riesca a promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini sia destinata a non crescere. Governi e società civile devono lavorare insieme per garantire una piena partecipazione alla leadership in uguaglianza di genere, oltre al rispetto dei diritti fondamentali. Troppe tutt’ora sono le violenze efferate che si consumano anche nelle mura domestiche, la marginalizzazione e gli effetti della crisi, che le donne ancora subiscono, vicino e lontano da noi.

Pertanto, al senso di orgoglio e di soddisfazione per i grandi traguardi raggiunti, si aggiunge la consapevolezza che la società e le Istituzioni debbano ancora molto adoperarsi, per sostenere concretamente i diritti di tutte le donne e nel riconoscere la grande risorsa che esse incarnano. In tal senso, ci sembra decisiva la dimensione educativa di questo impegno, nel formare l’insieme della nostra società ed in particolare le giovani generazioni al rispetto dei valori di uguaglianza e rispetto di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e discriminazione alcuna: valori che sono insiti nelle radici della nostra Repubblica. Oggi e non solo, rinnoviamo a tutte le donne il nostro augurio e la nostra profonda gratitudine per il loro costante e quotidiano contributo nel creare una comunità universale migliore e paritaria".

