8 marzo: Congresso di Stato, "Impegnato a difendere i diritti delle donne ed eliminare ogni discriminazione"

Nel giorno della 'Festa della donna', il Congresso di Stato rinnova l’impegno a promuovere e difendere i lori diritti, la loro tutela, il loro lavoro, il loro inserimento nei processi decisionali, l’eliminazione di ogni forma di sfruttamento e discriminazione e la lotta alla violenza contro le donne e le bambine.

Quest’anno l’8 marzo ha come tema “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030”, scrive in una nota. Il tema scelto mira a promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nello specifico: l’accesso globale alla formazione di qualità e l’uguaglianza di genere.







Sul concreto, nell'ultimo anno, ricorda la realizzazione dell’app Tecum, strumento tecnologico per combattere la violenza domestica e di genere; la legge sul lavoro agile, per conciliare i tempi di vita e lavoro dei/delle dipendenti; l’introduzione del reato di “revenge porn” nell’ordinamento sammarinese, con pene fino a 6 anni di reclusione; maggiori tutele per tutto il periodo di pandemia, come ad esempio quelle legate alla maternità.

Senza dimenticare, conclude l'esecutivo, l'approvazione dell'istanza per intitolare a Myriam Michelotti il giardino adiacente la Cava dei Balestrieri, in virtù delle battaglie e i meriti portati avanti nel corso della sua vita come fondatrice e membro del “Comitato per l’emancipazione della donna sammarinese”.