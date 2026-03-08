FESTA DELLA DONNA 8 marzo, l'intervento dei Capitani Reggenti: "Unire le forze per donne libere dalla violenza” Nel messaggio per la Giornata internazionale dei diritti della donna, i Capi di Stato richiamano l’attenzione sulle sfide ancora aperte per una piena partecipazione delle donne alla vita civile

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino richiama l’attenzione sul ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo della società e sulla necessità di rimuovere ogni ostacolo alla piena parità. Nel messaggio diffuso per l’8 marzo, le Loro Eccellenze sottolineano che “una società che non valorizza appieno il potenziale femminile è una società più povera, meno resiliente e meno giusta”, ribadendo l’impegno a promuovere rispetto, dignità e pari opportunità.

I Reggenti ricordano come la ricorrenza sia stata riconosciuta ufficialmente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1977, quando vennero riconosciuti “gli sforzi della donna in favore della pace e la necessità della loro piena e paritaria partecipazione alla vita civile e sociale”. “L’obiettivo delle Istituzioni - si legge nel testo - deve essere quello di rimuovere ogni ostacolo che impedisca alle donne di scegliere liberamente il proprio percorso, che sia nell’impresa, nelle scienze, nelle arti o nella politica, senza dover mai sacrificare le proprie aspirazioni personali o familiari”.

I Reggenti invitano anche a una riflessione sul tema della violenza di genere e sul rispetto della dignità femminile, sottolineando che tali valori devono essere promossi a partire dalla famiglia, dalla scuola e dalla società civile. “Se oggi celebriamo diritti che sembrano acquisiti, lo dobbiamo a generazioni di donne che hanno sfidato pregiudizi e barriere per garantire a tutti noi una società più democratica e inclusiva”. Nonostante i progressi, il testo evidenzia come in molte parti del mondo le donne restino tra i soggetti più vulnerabili, soprattutto in contesti segnati da povertà, malattie e conflitti.

Per questo, concludono i Reggenti, la Repubblica di San Marino celebra i traguardi raggiunti ma guarda alle sfide ancora aperte, ribadendo l’impegno a promuovere una cultura di rispetto e di effettiva parità. “Unire le forze ed impegnarsi per costruire un avvenire in cui le donne siano finalmente libere dalla violenza e di esprimere appieno il proprio potenziale resta il miglior modo per onorare il grande significato di questa Giornata Internazionale”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: