80 anni dalla Battaglia di Monte Pulito: celebrazioni con la Reggenza. Svelata una nuova opera

Il Sher Bahadur Thapa Memorial di Monte Pulito a Faetano è tappa di pellegrinaggio per veterani, reclute, storici, autorità civili e militari. Oggi, come tutti gli anni, la commemorazione dei Caduti della Seconda guerra mondiale, alla presenza dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

Presenti alla commemorazione anche cittadini nepalesi arruolati nell'esercito britannico: sono qui per studiare i campi di battaglia della penisola italiana e anche per rendere omaggio al fuciliere nepalese Thapa, che il 18 settembre 1944 perse la vita in territorio sammarinese. "Questi ragazzi - spiega Daniele Cesaretti, ricercatore storico - sono operativi nell'esercito britannico e vengono reclutati nel Nepal. Essere qui per loro è il massimo onore perché traggono ispirazione dal sacrificio e motivazione per quello che fanno".

Nel conflitto fra alleati e tedeschi Thapa difese i suoi commilitoni costretti a ritirarsi perché avevano finito le munizioni. Quando anche lui le finì, salvò due compagni feriti prima di essere colpito a morte. Davanti al monumento a lui dedicato il segretario agli Interni Andrea Belluzzi ricorda l'importanza di “celebrare tutti i caduti per la libertà, valore caro a cittadini e istituzioni sammarinesi”. A fare gli onori di casa il Capitano di Castello di Faetano, Giorgio Moroni. Dopo la posa della corona d'alloro lo svelamento di un'opera celebrativa realizzata dai sammarinesi Daniele Cesaretti e Daniele Pagliardini. Una rappresentazione della Victoria cross, medaglia con la quale fu insignito anche il fuciliere nepalese sepolto a Rimini, realizzata con bossoli rinvenuti sugli ex campi di battaglia. "Le ali della croce - illustra Cesaretti - rappresentano le quattro unità indiane che comprimono le forze naziste al centro, a loro volta rappresentate dai pochi bossoli che ho recuperato sui campi in cui hanno sparato le SS. E' una trasposizione dal passato al presente, ma è anche un monito al futuro".

Nel video l'intervista a Daniele Cesaretti, ricercatore storico

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: