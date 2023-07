80 anni della CSdL: il Segretario di Stato al Turismo scrive a Enzo Merlini

80 anni della CSdL: il Segretario di Stato al Turismo scrive a Enzo Merlini.

Oggi mercoledì 5 luglio si aprono le celebrazioni per gli 80 anni della Confederazione Sammarinese del Lavoro. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, che non potrà essere presente all'evento per impegni istituzionali, ha trasmesso una lettera al Segretario Generale CSdL Enzo Merlini:

"Gli 80 anni di storia della Confederazione Sammarinese del Lavoro sono 80 anni di storia sammarinese, 80 anni di conquiste sul piano sociale e dei diritti ma anche di strenua difesa della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro Paese. Da quel 3 settembre del 1943 la CSdL svolge un’interrotta attività di tutela del lavoro quale elemento essenziale per la realizzazione di donne e uomini, per la loro libertà e autodeterminazione. È partecipazione alla crescita e allo sviluppo civile del Paese. È costruzione di coesione sociale, lotta alla disuguaglianza, rispetto, dignità".

Link al testo completo della lettera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: