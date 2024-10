ANNIVERSARIO 80 anni di Colorificio Sammarinese; la presidente e AD Benedetta Masi: “Sempre guardato oltre le difficoltà” “Il Colorificio – afferma il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari – fa parte di quel gruppo di imprese che hanno dato vita al tessuto imprenditoriale moderno di San Marino".

È la storia del tessuto imprenditoriale del territorio. Colorificio Sammarinese compie 80 anni. A Palazzo Pubblico l'udienza dedicata a questo importante anniversario: “Il Colorificio – afferma il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari – fa parte di quel gruppo di imprese che hanno dato vita al tessuto imprenditoriale moderno di San Marino. Realtà che negli anni ha sempre trovato nuove linee di sviluppo innovative”.

"C'è sicuramente la determinazione di chi ha guidato in questi 80 anni il Colorificio San Marinese ad andare avanti - evidenzia Benedetta Masi, presidente e AD Colorificio Sammarinese - guardando sempre oltre le difficoltà che sono state veramente tante. Ogni volta abbiamo alzato l'asticella e rilanciato con nuovi investimenti facendoci anche aiutare grazie all'ingresso di nuovi soci che nel tempo si sono succeduti in Colorificio Sammarinese".

Fino agli anni '50 San Marino non aveva una vera e propria tradizione industriale, sottolinea l'ex presidente del colorificio Tito Masi, coloro che 80 anni fa hanno fondato questa realtà si sono dimostrati dei veri pionieri. “Celebrare questo traguardo – aggiungono i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi – significa rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno reso grande questo gruppo”.

Non manca un pensiero verso il futuro con le nuove sfide dettate dall'Accordo di Associazione e l'importanza di introdurre il regime IVA: "Questo sicuramente significherebbe - aggiunge Benedetta Masi - poter lavorare con un regime IVA al pari dei nostri concorrenti, parlare la stessa lingua finalmente. Questo regime che utilizziamo ora ci mette in difficoltà nella relazione con gli altri stati e nella competitività della nostra azienda in relazione al mercato".

Nel servizio l'intervista a Benedetta Masi (Presidente e AD Colorificio Sammarinese)





