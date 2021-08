81 positivi attivi a San Marino: 5 i ricoveri, uno in terapia intensiva

Rimane costante la situazione dei contagi da Covid a San Marino: 16 nuovi positivi a cui si aggiungono altrettante guarigioni nel corso del fine settimana, su un totale di 58 tamponi, fissano il numero di positivi in Repubblica a 81. Il totale dall'inizio della pandemia sale quindi a 5321, con 90 decessi e 5150 guarigioni. Degli 81 positivi, 5 sono ricoverati in ospedale, uno di loro in terapia intensiva; gli altri sono tutti seguiti a livello domiciliare, con altre 26 persone in quarantena. I tamponi totali eseguiti dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 75.461, di cui 970 nell'ultima settimana, che hanno rilevato un totale di 55 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 5,67%) e 29 guarigioni. Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della campagna fino alla giornata di ieri è di 46.486 di cui 22.531 somministrazioni con la prima dose e 23.955 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,6% dei vaccinati sono donne e il restante 48,4% uomini. Ha completato il ciclo di immunizzazione il 77,03% della popolazione vaccinabile. I turisti vaccinati sono attualmente 2035.

