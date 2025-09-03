82 anni fa nasceva la CSDL. Merlini: impegno che si rinnova con nuove battaglie Dall' IGR al rinnovo dei contratti, dalla nuova riforma pensioni alla denatalità. E "un sindacato confederale che vuol dirsi presidio di democrazia non può dimenticare i diritti civili"

82 anni fa nasceva la Confederazione Sammarinese del Lavoro. La Csdl mostra con orgoglio l'atto costitutivo: la prima pagina del verbale redatto dallo storico dirigente socialista Gino Giacomini, incaricato dal Governo provvisorio, seguito alla caduta del fascismo, di ricostruire il sindacato sammarinese. Libertà, democrazia e diritti sono valori conquistati a fatica, ma che vanno costantemente difesi, poiché rappresentano la base per pace, uguaglianza, benessere. “Abbiamo attraversato periodi storici molto diversi l'uno dall'altro, partiamo dalla macerie della guerra e le libertà che all'epoca erano state abbandonate per lunghi anni sono state riconquistate, ma non sono conquistate per sempre” - rimarca il Segretario Generale della CSDL Enzo Merlini. “Il nostro impegno è quello che, migliorando le condizioni dei lavoratori e dei pensionati, queste libertà vengano riconfermate ogni giorno di più”.

Il 3 settembre diventa quindi l'occasione per riflettere non solo sulle sfide di ieri ma anche sulle battaglie dell'oggi. “Oggi la battaglia delle battaglie è sicuramente la riforma IGR – commenta Merlini - ma siamo impegnati per il rinnovo dei contratti, sui quali riscontriamo ancora alcune difficoltà. Si preannuncia una nuova riforma delle pensioni, ci sarà il tema del bilancio dello Stato, la denatalità, i fronti sono veramente tanti e c'è bisogno di persone che siano sempre più disponibili a militare nella Confederazione per assicurare che il medesimo impegno di ieri e di oggi venga riconfermato anche per il futuro”. Il sindacato, sottolinea la CSDL, non è soltanto uno strumento di tutela del lavoro e presidio di democrazia.

“Noi cerchiamo di riconfermarlo tutti i giorni. Intanto difendere i diritti del lavoro, dei lavoratori e dei pensionati è di per sé un presidio di democrazia perché sono la parte debole della società. Dall'altra parte - conclude Merlini - non facciamo mancare il nostro impegno anche sui diritti civili, perché un sindacato confederale che vuol dirsi presidio di democrazia non può dimenticare i diritti civili da difendere e promuovere”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: