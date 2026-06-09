9 artisti per 9 Castelli, seconda edizione dell'evento di arte contemporanea "Buone Nove"

Una centrale del latte fatiscente, una ex cabina elettrica, una palazzina della luce dismessa: hanno in comune il concetto di degrado, l'abbandono. Ma questi edifici riprendono vita grazie a Buone Nove, l'iniziativa che porta sui muri di tutto il territorio di San Marino l'arte contemporanea, giunta alla sua seconda edizione, e curata dal Visual Designer Davide Pagliardini:

"Uno degli obiettivi primari è sicuramente quello turistico perché sono iniziative che vengono promosse in tutto il mondo, iniziano ad esserci anche in Italia, quindi il turismo dedicato specifico per l'arte urbana e quindi è giusto che ci sia anche San Marino. In più le opere che realizziamo parlano tutte del territorio quindi quando uno le va a visitare può scoprire dei lati nascosti, delle curiosità legate proprio al nostro territorio."

Nove artisti realizzeranno le loro opere permanenti sui muri di tutti i Castelli. Una iniziativa frutto di una sinergia tra pubblico e privato- con le Segreterie Turismo, Territorio, Lavoro e Cultura, l'AASS, l'AASLP, e il Colorificio sammarinese.

Ha dichiarato il Segretario Pedini Amati in conferenza stampa: "Valorizza di molto, come dire, le infrastrutture che sono all'interno dei vari castelli quindi di tutto il territorio creando dei manufatti statali che non hanno un'anima una vera e propria storia in delle opere artistiche viventi perché poi itineranti. Tant'è vero che quest'anno ci sarà una sperimentazione anche con delle guide sul territorio che faranno visitare sia le prime nove opere che le seconde nove quando saranno poi in totale 18."

La novità di quest'anno: il coinvolgimento delle Poste di San Marino, che ha realizzato un francobollo speciale in occasione di Buone Nove.

"Abbiamo voluto rappresentare su un foglietto filatelico i particolari delle opere non essendo possibile realizzare le intere opere sono stati scelti alcuni particolari e sono stati rappresentati in nove chiudilettera" Le parole del DG di Poste Gian Luca Amici.









