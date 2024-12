Si stimano 9 miliardi di spesa per il Natale degli italiani. Fra gli acquisti anticipati nel Black Friday e la corsa finale ai regali nel weekend in vista della Vigilia, le festività potranno arrivare a costare 25 miliardi fra viaggi, spostamenti e spese alimentari, e i rincari arrivano in certi casi fino al 20%. Questi sono i dati del Codacons e di uno studio di Confesercenti-Ipsos. Nonostante il clima di incertezza, gli italiani non rinunciano al Natale. Il budget medio destinato ai regali da mettere sotto l'albero è pari a 225 euro a persona. Solo per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 3,2 miliardi di euro: 300 milioni in più dello scorso anno. Secondo Confesercenti-Ipsos, in media si faranno poco meno di nove regali a testa. Tra i regali più gettonati ci sono capi di abbigliamento, borse, libri, calzature, giochi e giocattoli. I negozi fisici avranno la meglio sull'online, grazie allo shopping last minute: il 61% degli acquisti nell'ultima settimana prima di Natale avvengono infatti presso un punto vendita fisico. Milioni di italiani, poi, si metteranno in viaggio durante le feste per un giro d'affari stimato dal Codacons in 12,7 miliardi di euro, crescono i prezzi di hotel (6,1% in più) e le tariffe dei treni, mentre i voli europei sono rincarati dell'8,5% su base annua.