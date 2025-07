90 anni di relazioni: visita di Stato del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta Firmato un Accordo bilaterale per implementare la collaborazione ospedaliera, sanitaria e umanitaria

Era il 23 giugno di 90 anni fa quando venne firmato il Concordato tra la Repubblica e Sovrano Militare Ordine di Malta, dando così avvio alle relazioni diplomatiche. Per celebrare questo anniversario sul Titano la visita di Stato del Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine Fra' John Dunlap. Due giorni di appuntamenti che sono culminati questa mattina nell'incontro con i Capi di Stato, Denise Bronzetti e Italo Righi, con tutti gli onori a Palazzo Pubblico. Poi la presentazione ai membri del Governo, i colloqui ufficiali con la Reggenza, la presenza delle delegazioni, lo scambio di onoreficenze, poi l'Udienza ufficiale nella Sala del Consiglio.

"Nutriamo un profondo rispetto per la dedizione e per l'opera disinteressata che il Sovrano Ordine profonde al servizio dei malati, dei più vulnerabili - ha sottolineato la Reggenza - attraverso la testimonianza viva della sua tradizione millenaria, attraverso una rete di oltre 170 mila volontari che lo rendono moderno per tradizione".

"San Marino e il nostro Ordine sono saldamente ancorati a valori fondamentali - ha continuato il Principe Fra' John Dunlap - ovvero il rispetto della dignità umana e il sostegno ai bisognosi. Questo è il nostro terzo accordo, per creare una collaborazione sempre più solida ed ampia".

A seguire la deposizione di una corona di alloro all'Ara dei Volontari.

La visita si è conclusa a Palazzo Begni, con la firma di un Accordo bilaterale da parte del Segretario degli Esteri Luca Beccari e del membro del Sovrano Consiglio Clemente Riva di San Severino, per implementare la collaborazione ospedaliera, sanitaria e umanitaria.

"Noi abbiamo già un progetto sul territorio sanmarinese, un progetto di prevenzione cardiovascolare e questo sarà sicuramente potenziato - ha continuato Clemente Riva di San Severino,membro del Sovrano Consiglio -. Poi dai colloqui di oggi sono nate attenzioni rispetto ai disturbi anche giovanili, disturbi dell'apprendimento rispetto alle nuove tecnologie. Questa è un'altra frontiera importante, come pure il tema dell'Alzheimer che è già un tema sul quale il nostro Ordine ha molta esperienza e quindi forse può contribuire a sposarla con quella diciamo della sanità della Repubblica".

Fortemente ribadito anche il ruolo di entrambe le realtà nel contesto internazionale, dominato da conflitti e crisi umanitarie.

"Con questo accordo diamo anche nuova propulsione a una collaborazione, una cooperazione che rimane forte ma si adatta anche ai tempi nuovi - ha concluso Luca Beccari, Segretario agli Esteri -. Ovviamente i temi di maggiore interesse sono quelli legati all'ambito sanitario, all'ambito assistenziale in generale. C'è poi un grande focus sulla disabilità, ma anche sui nuovi disagi sociali in generale, senza dimenticare il tema umanitario e cioè quindi la possibilità di fare qualcosa anche nell'ambito della cooperazione internazionale". Nel video le interviste a Clemente Riva di San Severino,membro del Sovrano Consiglio Ordine Malta, Luca Beccari, Segretario agli Esteri.

