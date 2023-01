POLIZIA CIVILE 900mila euro di multe dagli autovelox, 429 infortuni sul lavoro: il report 2022 della Polizia Civile Variegati gli ambiti di intervento del corpo, che spaziano dai controlli sulla viabilità, ai compiti di polizia Giudiziaria fino all'assistenza al cittadino

La Polizia Civile ha pubblicato il report delle attività svolte dal corpo durante tutto il 2022. Variegati gli ambiti di intervento che spaziano dai controlli sulla viabilità, ai compiti di polizia Giudiziaria fino all'assistenza al cittadino.

Sul fronte della viabilità 218 gli incidenti stradali nei quali le pattuglie della Polizia Civile sono intervenute, 153 dei quali con feriti, 1 mortale. La superstrada si conferma il tratto con il più alto numero di sinistri. 24.551 i controlli stradali, nell’ambito di 1055 posti di controllo. 86 le persone denunciate per guida in stato di alterazione. Il totale delle sanzioni comminate è 12.151 per un valore di circa 1.360.000 euro: 900.000 euro vengono dalle multe eseguite grazie alle rilevazioni degli autovelox.

105 le persone che durante l'anno sono state denunciate: 23 gli interventi eseguiti su liti familiari, 6 le segnalazioni per violenza di genere e 9 quelle inviate al Servizio Minori.

La sezione antincendio ha effettuato 1067 interventi: in 177 casi si è trattato di veri e propri incendi, nei restanti casi gli agenti sono intervenuti in soccorso alla popolazione per fughe di gas, controlli ambientali, aperture di porte o finestre e sopralluoghi sui posti di lavoro. 429 gli infortuni sul lavoro registrati nell'anno appena trascorso, uno dei quali mortale.

1564 i referti per infortuni domestici; 53 le ispezioni igienico sanitarie che hanno portato all’esecuzione di 14 provvedimenti di fermo cautelativo con conseguente sequestro di prodotti alimentari.

Il settore investigativo del Corpo ha collaborato durante l'emergenza furti con le altre forze di Polizia permettendo l'arresto di un soggetto ritenuto coinvolto e al rinvenimento di un veicolo rubato.

