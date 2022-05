PENNE NERE SUL TITANO 93ª Adunata Nazionale: presentati gli eventi sammarinesi, tra intrattenimento e proposte culturali

"Finalmente si parte!" San Marino è pronto ad accogliere con entusiasmo la 93° Adunata Nazionale degli Alpini che la mattina del 7 maggio farà tappa in territorio, la prima Italia – estero, evento unico nel suo genere: attivata per tempo la doverosa macchina organizzativa che ha reso necessario, proprio per l'imponente affluenza di visitatori prevista, un grande lavoro di coordinamento tra i vari apparati dello Stato, oltre che in termini di programmazione degli eventi per evitare sovrapposizioni con la Riviera.

Occhi puntati su viabilità (centro storico blindato) e ordine pubblico garantiti rispettivamente da Polizia Civile e Gendarmeria con servizi mirati. Le scuole nella giornata di sabato saranno chiuse: celebrazioni al via dalle 9.00, prima in Piazza della Libertà con l'Alza bandiera; poi la deposizione della Corona alla Ara dei Volontari; quindi la sfilata lungo il centro storico fino a piazzale Kennedy per l'omaggio al monumento dedicato e lo scoprimento della targa ai Volontari; dopodiché l'incontro al Kursaal con le sezioni estere e militari stranieri; infine, in Ambasciata d'Italia per la mostra fotografica 'La campana dei caduti' sulla Grande Guerra.

Accanto alle celebrazioni ufficiali, un ricco programma di intrattenimenti, illustrato dalla direttrice dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica, eventi spalmati tra giovedì 5 e sabato 7: dalle esibizioni dei gruppi storici - Compagnia della Forca, Cerna dei Lunghi Archi, e gruppo figuranti della Federazione Balestrieri -, fino ai cori alpini in Pieve e tanto altro. Inoltre visite guidate speciali e poi la vasta proposta culturale con quattro mostre, compresa “Le penne della Libertà” dedicata proprio al Corpo degli Alpini presso il Museo del Francobollo e della Moneta. Tutte le informazioni dettagliate, sul sito www.visitsanmarino.com.

Alla presentazione, in rappresentanza dell'ANA, non sono voluti mancare Carlo Macalli, Paolo Piraccini e Vittorio Costa: consegnato in omaggio al Segretario Pedini il cappello da Alpino come “atto di assoluta fratellanza”.

Nel video l'intervista a Carlo Macalli, Consigliere Nazionale ANA

