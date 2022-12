A Capodanno va in scena l'eleganza

Sensuale, elegante, senza tempo. L'abito lungo domina la scena tra i party di Capodanno e dona fascino alle donne che vogliono festeggiare la notte del primo dell'anno con un outfit esclusivo. Per i gusti più minimal si adattano colori neutri e forme morbide, mentre per esaltare al massimo la femminilità e dare nell'occhio, ok a paillettes e punti di luce che creano un 'effetto wow' sia sulle more che sulle bionde. Non importa la tonalità della pelle, il colore dei capelli o degli occhi. Si va sul sicuro.

Ogni occasione impone un dress code ben preciso anche per l'uomo. Il must have per il sesso maschile è un accessorio: cravatta o papillon. Vanno bene sia a tinta unita che a fantasia. Si adattano tutti i tipi di motivi, ma i colori non devono essere troppo sgargianti. Le tonalità neutre, scure o pastello si sposano meglio con il mood del nuovo inizio anno. La parola chiave per la moda di Capodanno 2023 può essere solo una ed è valida per entrambi i sessi: eleganza.