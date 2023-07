EMERGENZA INCENDI A Catania la vicinanza del presidente Mattarella e del gemellato Borgo Maggiore

"Ho appena ricevuto una graditissima telefonata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto testimoniare la sua vicinanza alla popolazione catanese- così il sindaco Enrico Tarantino -. Il Capo dello Stato, dopo avermi chiesto informazioni sulle attuali condizioni, ha tenuto a rappresentarmi la volontà di intervenire con il Governo affinché siano rivolti concreti aiuti alla cittadinanza. Un atto di amicizia verso la città di cui la nostra comunità deve andare fiera". La stessa vicinanza espressa, sul Titano, dalla Capitana di Borgo Maggiore, a nome del castello. "Esprimo sentimenti di vicinanza e solidarietà alla popolazione catanese, città con la quale siamo gemellati per Sant'Agata", dice Barbara Bollini. La santa patrona di Catania e compatrona della Repubblica di San Marino, celebrata il 5 febbraio. "Non solo per un rapporto di gemellaggio - conclude - ma di piena solidarietà tra cittadini".

