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A Cervia il Nutrition & Longevity Festival. Sfida tra chef: seconda una sammarinese

14 set 2026

Un weekend che ha riunito esperti, sportivi e professionisti della cucina attorno ai temi della longevità e della corretta alimentazione, con incontri, attività e cooking show. Tra gli ospiti del Nutrition & Longevity Festival al Fantini Club di Cervia anche il professor Valter Longo, lo chef Niko Romito, Ciro Ferrara e il nuotatore Fabio Scozzoli, protagonisti di panel e tavole rotonde dedicate al rapporto tra nutrizione, sport, scuola e turismo. Tra i momenti più attesi, la sfida tra chef per il miglior piatto della longevità, giudicata anche dagli studenti. A rappresentare San Marino in gara, Lella Tosi che ha conquistato un brillante secondo posto nella sfida tra chef. A premiarla il Segretario al Territorio Matteo Ciacci

Nel video le interviste a Matteo Ciacci (Segretario al Territorio) e Lella Tosi




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