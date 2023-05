SOLIDARIETÀ A Cesena arrivano i volontari sammarinesi del gruppo “Un sorriso per Norcia & Non solo”

La macchina della generosità sammarinese non si ferma. A Cesena è arrivato il gruppo “Un Sorriso per Norcia & Non solo”: piedi nel fango e cuore aperto, per lavorare fianco a fianco a residenti, Protezione Civile e Vigili del fuoco. Sotto il coordinamento del Comune, si guarda soprattutto alle priorità più stringenti. Tra queste il cibo: diversi gli scatoloni di generi alimentari donati dai sammarinesi e portati sul posto. La situazione rimane complicata, come racconta una delle volontarie, Sara Podeschi: "Abbiamo dato una mano a pulire, aiutato a utilizzare i mezzi per liberare garage e cantine e abbiamo portato cibo - racconta -, per questo ringrazio molto i sammarinesi". Continua anche l'impegno della Caritas Vicariale che, oltre ad aver attivato una raccolta fondi, ha portato a Forlì stivali, pale e tutti gli attrezzi necessari all'emergenza.

Nel video l'intervista a Sara Podeschi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: