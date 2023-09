VELOCITÀ A Chiesanuova ai 30 Km/h, confermato limite e autovelox

Questa mattina, a Chiesanuova, è comparsa anche la segnaletica verticale – quella di presegnalamento – a certificare la taratura dell'autovelox, nei pressi della Piazza, ai 30 chilometri orari. Limite già presente, in quel tratto di strada, anche prima dell'installazione dei misuratori di velocità. In un primo periodo, però, si era deciso di non completare la segnaletica e tenere monitorata la situazione. “Non è detto – aveva affermato Filippo Tamagnini, Responsabile settore viabilità AASLP, nel giorno dell'installazione del box – che nell'ambito del Gruppo di Lavoro per la Sicurezza Stradale venga modificata questa velocità massima". A seguito della valutazione, lo stesso Gruppo, tenendo presente la vicinanza di piazza pedonale, scuola elementare, Piazzale del Lavatoio e chiesa, ha dunque deciso di mantenere il limite preesistente. A oggi l'autovelox in questione è l'unico, nel territorio sammarinese, col limite dei 30 chilometri orari. Il Capitano di Castello Marino Rosti, dal canto suo, rileva l'importanza di ridurre la velocità in quel tratto di strada; "ed è giusto - rileva - che siano i tecnici a decidere il limite". Intanto, sui social, diversi cittadini hanno espresso più di qualche malumore per la decisione.

