CASTELLO BICYCLE-FRIENDLY A Chiesanuova una colonnina di prima assistenza per bici e ricarica e-bike Inaugurazione in piazza Salvatore Conti per accogliere al meglio i tanti cicloturistici che transitano per il Castello

Il Castello di Chiesanuova, da sempre congiunzione fra San Marino e il Montefeltro, vuole essere bicycle-friendly. Ieri, in piazza Salvatore Conti, l'inaugurazione di una colonnina di assistenza per biciclette, sia da corsa che Mountain Bike, e di ricarica per quelle elettriche. La colonnina, dotata di una pompa e dei principali attrezzi per un primo intervento in caso di guasti, è stata voluta dalla società Pennarossa ciclismo, in collaborazione con la Giunta di Castello e la Federazione ciclismo. Presente per l'occasione Domenico Gasperoni della FSC, oltre al “padrone di casa”, il Capitano di Castello Marino Rosti. Posizione strategica e centrale, si diceva, visto il continuo afflusso di cicloturisti sulle strade di Chiesanuova. Il tutto all'interno della prima edizione della Sagra di Primavera, una tre giorni costellata di gastronomia tipica – ieri lo show cooking dei tradizionali ciccioli – e musica. In cantiere, anticipa la Giunta, anche l'installazione di un cavalletto di nuova generazione, che ha sostituito le vecchie rastrelliere, per appoggiare comodamente diverse biciclette.

