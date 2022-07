A Chiesanuova una nuova area di sgambamento per gli amici a quattro zampe

Chiesanuova ha un nuovo spazio dove poter far correre liberamente i cani. Lunedì il taglio del nastro del recinto di via del Pero Rosso. Oltre al Capitano di Castello Marino Rosti e ai membri di Giunta, erano presenti la presidente dell'Apas, Emanuela Stolfi; Susy Della Valle per la segreteria al Territorio; Rita Policano (Guardia Cinofila) e Antonio Putti, responsabile della Sanità Veterinaria dell'Iss. “Un progetto fortemente voluto già dalle passate Giunte – ha commentato Rosti – e ora finalmente siamo riusciti a dotare il Castello di un'area di sgambamento dove i cani possono circolare liberamente”. Dall'amministrazione di Chiesanuova l'invito a tutti i proprietari dei cani a utilizzarlo, per il benessere degli amici a quattro zampe. Apas ringrazia segreteria e Giunta per aver scelto un luogo perfetto allo scopo, “pianeggiante, ombreggiato e dalla quale è possibile godere di un magnifico panorama del Monte Titano”.