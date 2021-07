A dicembre 2021 le elezioni del Comites San Marino. Ed è già tempo per un appello alla partecipazione

Facilitare la corretta informazione, insieme ad un invito a partecipare alle elezioni che si terranno il prossimo il 3 dicembre, rivolto a tutti i cittadini italiani residenti sul Titano. Questo l'obiettivo del recente incontro virtuale che ha visto confrontarsi a distanza Presidente e Vice Presidente del Comites San Marino Diego Renzi ed Alessandro Amadei, con l'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri, il Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone e i vertici dei Comites di Madrid, Parigi e Monaco di Baviera.

[Banner_Google_ADS]



Si voterà infatti in tutte le circoscrizioni consolari del mondo, dove risiedono almeno 3000 cittadini italiani, per corrispondenza. Potranno farlo – com'è stato puntualmente dallo stesso Ambasciatore Mercuri – solo coloro che entro il 3 novembre, quindi un mese prima della data delle elezioni, richiederanno di essere iscritti nell'elenco elettorale. Iscrizioni già aperte sul portale dei servizi consolari Fast It (https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco.) oppure utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito del Comites (www.sanmarinocomites.org). Modulo da far pervenire all'ufficio consolare. Dopodiché gli elettori esprimeranno il proprio voto seguendo le istruzioni contenute nel plico che riceveranno dall'Ambasciata, restituendo a loro volta per posta la scheda elettorale che dovrà essere inviata non oltre le ore 24 del 3 dicembre.

3 settembre invece il termine da fissare per la presentazione delle liste dei candidati. L'invito dunque è a fare attenzione a non dimenticare date e scadenze per non vedersi limitato il diritto di voto.

Dal confronto con i rappresentanti dei Comites europei, tutti d'accordo sulla necessità di una riforma della legge che porti ad un riconoscimento e a maggiori diritti e tutele per l'istituto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: