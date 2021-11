A dicembre visita di Attiva-Mente a Grenoble, esempio di buone pratiche in fatto di accessibilità

L’Associazione Attiva-Mente organizza, dal 2 al 5 Dicembre, una visita-studio a Grenoble, premiata dalla Commissione Europea nel 2014 come seconda città più accessibile d’Europa. Dietro questa forte sensibilità verso tali tematiche – fa sapere Attiva-Mente - c’è anche il lavoro di un cittadino sammarinese, Stephane Gemmani la cui competenza, impegno e passione ha permesso a Grenoble e ai suoi abitanti di ottenere risultati di rilievo in termini di buone pratiche in materia di accessibilità, progettazione universale e inclusione. Durante la visita, previsti diversi incontri fra i quali quello con la Comunità di cittadini sammarinesi che risiedono nella città francese.