A Domagnano cena di solidarietà "sotto le stelle" per Lorenzo Menicucci

Venerdì 12 luglio a Domagnano l'appuntamento è con la solidarietà. Al Ranch Francischin, in strada di Paderna, è in programma la "Cena sotto le stelle": un evento nato per aiutare Lorenzo Menicucci, giovane colpito da un aneurisma. Tramite la cena, alla quale aderiscono i Nuovi Serenissimi e il Comitato civico rispetto, saranno raccolti fondi per dare un supporto alla famiglia del ragazzo, per affrontare le spese necessarie all'assistenza sanitaria. Oltre alla cena, ci saranno musica ed esibizioni, insieme ad una lotteria e momenti dedicati ai bambini che potranno osservare gli animali del ranch.