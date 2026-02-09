PORTOFRANCO A Domagnano dialogo sul futuro delle nuove generazioni, partendo dall'educazione Ospite dell'associazione Portofranco San Marino Matteo Severgnini, rettore della scuola Regina Mundi di Milano

Quando l'incontro e l'ascolto diventano la chiave per aiutare le giovani generazioni ad avere fiducia nel futuro. È una delle soluzioni su cui si focalizza Portofranco San Marino: gruppo di volontari che aiuta ragazzi e ragazze nello studio. Educazione dalla quale si parte per dare loro una mano ad affrontare le paure, per avere fiducia in se stessi.

Proprio di insegnamento si è parlato a Domagnano, in un convegno organizzato dall'associazione con Matteo Severgnini come ospite. Rettore della scuola Regina Mundi di Milano, Severgnini è partito dalla sua esperienza di educatore per descrivere le difficoltà degli adolescenti oggi: un egocentrismo unito all'idea che nessuno li possa aiutare. Al centro il modello africano – Severgnini è stato rettore della Luigi Giussani High School di Kampala, in Uganda – secondo cui è l'intero villaggio che educa la persona durante la crescita.

Alla convinzione che non ci siano sbocchi, spiegano i volontari, si oppone l'idea di incontro tra giovani e adulti. Una sessantina gli studenti seguiti da Portofranco, per circa 70 volontari. Tanti i sentimenti negativi provati dai ragazzi, soprattutto dopo la pandemia. “Partiamo dallo studio – spiegano – come 'gancio', per supportarli e dare loro speranza nell'avvenire. Hanno bisogno di ascolto, compagnia, perché è quello che mette in moto la fiducia”.

