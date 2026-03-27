A Domagnano un evento formativo sulla sicurezza informatica

Il 90% delle violazioni informatiche avviene a causa di un errore umano. È quanto emerge dalle più recenti analisi di settore: da qui l'importanza della formazione. Si può riassumere così lo scopo dell'evento formativo dedicato agli Studi professionali “Security Awareness e gestione del rischio informatico”, organizzato alla Sala Montelupo di Domagnano da Gm Sistemi srl. Consapevolezza, protezione dei dati di studio e dei clienti: rivolto ai professionisti e non solo.

"Oltre a mettere a posto il proprio sistema informatico - commenta Giuseppe Manganaro, Ceo di GM Sistemi Srl -, l'unico modo è la formazione, la consapevolezza delle persone dei rischi che corrono andando in internet. Importante la formazione in questo senso nelle aziende: anche se la normativa lo prevede per un certo tipo di aziende, io lo consiglio anche per il singolo professionista".

Il rischio non è da sottovalutare nemmeno per il singolo, dunque, viste le responsabilità che ne conseguono. Poco più di un mese fa in Italia la sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce la legittimità del licenziamento di un dipendente che, pur essendo vittima di una truffa informatica, dispone un pagamento arrecando un danno patrimoniale all'azienda.

"La normativa sammarinese sulla privacy - spiega Sara Stefanelli, esperta in GDPR, privacy e DPO certificato UNI - sicuramente contiene tutti i principi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza informatica, per evitare situazioni spiacevoli. Uno su tutti sicuramente la formazione degli addetti, dei dipendenti, sia di aziende che nello studio, perché ricordiamoci che la responsabilità civile è del titolare, ma quella penale è sempre personale".