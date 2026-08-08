L'EVENTO A Faetano musica, gusto e solidarietà: “Cena Tramonto & Live” sostiene i diabetici Il 26 agosto Fun4all e InPerfetto portano nel piazzale del ristorante una cena concerto con Valentina Monetta e Lorenzo Pagani. Il ricavato sarà devoluto a “Vivere Meglio – Associazione Sammarinese dei Diabetici”

Una cena può diventare anche un’occasione per fare del bene. È questa l’idea alla base di “Cena Tramonto & Live”, in programma il 26 agosto a Faetano. Dopo cinque edizioni nel centro storico, Fun4all cambia scenario e porta il format in una dimensione più raccolta, dove musica, cucina e solidarietà condividono lo stesso palco. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a “Vivere Meglio”, l’Associazione Sammarinese dei Diabetici. Un sostegno concreto a chi ogni giorno è al fianco delle persone con diabete e delle loro famiglie. A San Marino si stima siano oltre duemila le persone che convivono con questa patologia: numeri che raccontano quanto sia importante promuovere la prevenzione. Sul palco due nomi molto conosciuti del panorama musicale sammarinese: Valentina Monetta e Lorenzo Pagani. E c’è una terzo protagonista: un pianoforte a mezza coda. Il valore di questa iniziativa, patrocinata dalla Giunta di Castello e sostenuta dall’Ente Cassa di Faetano, sarà anche in ciò che resterà dopo l’ultimo brindisi: un contributo concreto a sostegno delle persone con diabete.





Per maggiori dettagli https://www.fun4all.it/2-it-371334-pronti-per-il-prossimo-evento-fun4all.php

Nel video le interviste a Roberto Moretti Fondatore Fun4all e Riccardo Venturini Presidente Associazione Vivere Meglio

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: