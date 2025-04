A Fiumicino presentata l'Università internazionale delle pubbliche amministrazioni, costituita in San Marino

Nel video l'intervista a Enrico Michetti, Rettore Uipa, Università internazionale pubbliche amministrazioni

A Villa Guglielmi l'inaugurazione dell'Accademia nazionale della Pubblica Amministrazione, in una gremita sala conferenze, ha fatto da sfondo ad un'altra presentazione, quella della Uipa, Università internazionale delle pubbliche amministrazioni, costituita in San Marino. Ne ha parlato il Rettore, Enrico Michetti, dopo una serie di panel dedicati alla Pa. Un'altra presentazione si terrà poi in giugno, a San Marino, in preparazione dell'anno accademico che avrà inizio a settembre.

