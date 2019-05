A giugno assemblea dei soci e nuovo Cda

Il Cda di San Marino Rtv si è concluso con il mandato al Presidente Davide Gasperoni per la convocazione, prevedibilmente a giugno, della assemblea dei soci che insedierà il nuovo Consiglio di Amministrazione. Ampia parte della discussione si è concentrata sulla vicenda che ha visto al centro le affermazioni attribuite all'allora Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici in una Commissione Affari di Giustizia nei confronti della San Marino Rtv la cui prassi sarebbe – come da verbale - quella di "non verificare come sempre" le notizie del servizio pubblico. Nell'occasione, è stata messa agli atti una comunicazione indirizzata al Presidente da parte dei responsabili della redazione tg e web, sottoscritta dal fiduciario e da numerosi colleghi, in merito alla mancata unanimità sull'appoggio all'azione legale prospettata a suo tempo dalla Direzione. Il Cda, in ultima analisi, ha comunque riaffermato la correttezza della presentazione dell'esposto/querela, nel febbraio scorso, da parte del Direttore Generale in quanto direttore responsabile della testata giornalistica, in accordo con il Cda stesso che oggi ha confermato che si riserverà di deliberare tutte le iniziative volte a tutelare l'emittente. Autorizzata, infine, una modifica degli investimenti tecnologici legati al nuovo sito.