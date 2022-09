REGNO UNITO A Lancaster House l'omaggio dei Capitani Reggenti alla Regina Elisabetta II Questa sera i Capi di Stato prenderanno parte al ricevimento di Re Carlo Terzo a Buckingham Palace e domani ai funerali della sovrana

Si chiude oggi l'omaggio nel Regno Unito l'omaggio del popolo alla Regina Elisabetta II. Nella capitale britannica presenti Capi di Stato, di Governo e rappresentanti di paesi di ogni continente.

Presenti anche i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli che a Lancaster House hanno firmato del libro di condoglianze e registrato il messaggio di tributo per la sovrana. Questa sera i Capi di Stato prenderanno parte al ricevimento di Re Carlo Terzo a Buckingham Palace e domani parteciperanno ai funerali della regina.

Tra i luoghi simbolo delle celebrazioni Oscar Mina e Paolo Rondelli sono stati accompagnati da Maurizio Bragagni, console di San Marino nel Regno Unito e dal direttore del cerimoniale diplomatico Silvia Berti.

Nel video, il messaggio pronunciato dalla Reggenza e, in collegamento da Londra, il direttore del cerimoniale diplomatico Silvia Berti.

Il messaggio della Reggenza:

"I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino si uniscono all’unanime tributo indirizzato a Sua Maestà Re Carlo III, alla Famiglia Reale e all’intero Popolo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, esprimendo sentimenti di profondo cordoglio e di commossa partecipazione per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Della amatissima Sovrana, rimarrà fulgida la memoria per la guida saggia, dedita e incomparabile del Suo Regno e dei Popoli che in Lei hanno riconosciuto un riferimento ineguagliabile ed esemplare e il simbolo dell’autorevolezza della Corona britannica. La longevità del Suo Regno ha consentito di suggellare un ricordo e un monito perenni per le più alte Istituzioni nazionali e sovranazionali, di grandi ed esigue dimensioni, e per l’intera umanità".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: