A Leopoli concluso il vertice Zelensky – Guterres – Erdogan

Dialogo e confronto sul futuro della guerra e sui futuri scenari internazionali. Resta ancora lontana la fine del conflitto ma nel triangolare di Leopoli tra Zelensky – Guterres – Erdogan raggiunte intese su alcune tematiche fondamentali. La visita di Erdogan ha rappresentato un "potente messaggio di sostegno all'Ucraina da parte di un paese così importante" ha sottolineato il leader di Kiev.

Al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres chieste garanzie di sicurezza in particolare per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. "Qualsiasi potenziale danno alla centrale è un suicidio – risponde Guterres – il buon senso deve prevalere”. Sul tema anche Erdogan esprime preoccupazioni: “Non vogliamo – dice – vivere una nuova Chernobyl”. Il leader di Ankara ha poi firmato un accordo per la ricostruzione delle infrastrutture distrutte durante la guerra: “La Turchia – aggiunge – è dalla parte dell'Ucraina”.

Dal fronte russo non si placano però le manovre militari. A Kaliningrad, afferma il ministero della Difesa di Mosca, schierati aerei dotati di missili ipersonici all'avanguardia come parte dell'attuazione di misure di deterrenza strategia. Tre velivoli che formeranno un'unità di combattimento operativa 24 ore al giorno.